مصرع 5 اشخاص فى أعاصير تجتاح الجنوب الأمريكى

قالت السلطات الأمريكية يوم الأحد إن خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في أعاصير مدمرة بجنوب الولايات المتحدة مع تحرك عاصفة قوية محملة برياح مدمرة وأمطار غزيرة عبر البلاد وبدأت في إغراق ولايات الساحل الشرقي.

فقد وصل إعصار اليابسة واتجه نحو إنيجما بولاية جورجيا السبت بعدما تم الإبلاغ عن 17 إعصارا يوم السبت وصباح الأحد في أنحاء الجنوب من تكساس إلى ألاباما.

وقال ديفيد روث من مركز توقعات الطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية "سنشهد طقسا قاسيا من فلوريدا إلى نيويورك، وستكون أجزاء في جورجيا هي أكثر المناطق من حيث عدم الاستقرار".

وأصدرت السلطات تحذيرات من الأعاصير، والتي يستمر بعضها حتى يوم الاثنين، لمعظم مناطق وست فرجينيا وأغلب أجزاء نورث كارولاينا فضلا عن فرجينيا وبنسلفانيا وماريلاند وأجزاء من أوهايو ونيويورك. وتعني التحذيرات أن الظروف مواتية لتشكل الأعاصير.

وقال روث إن المناطق المتضررة ستشهد هطول أمطار غزيرة كما توجد تهديدات من عواصف شديدة.

وقال بوب أورافيك خبير الأرصاد في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن أكثر من 100 مليون شخص من وسط الولايات الأمريكية وحتى الساحل الشرقي تلقوا تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وموجة أعاصير أخرى.

وذكر موقع فلايت أوير لمتابعة حركة النقل الجوي أنه تم إلغاء قرابة 2300 رحلة أمريكية مساء الأحد كان أكثر من 90 بالمئة منها متجها إلى مطارات شيكاجو وهيوستون وتكساس وشارلوت ونورث كارولاينا وبيتسبرج وكولومبوس وأوهايو وأكثر من عشرة مطارات على الساحل الشرقي.

وتسببت العاصفة في هطول الثلوج على شيكاجو يوم الأحد وأشارت تقارير إلى أن ارتفاع الثلوج في إيلينوي تراوح بين 2.5 إلى 7.6 سنتيمتر.