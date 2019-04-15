مصرع مزارع بطلقة فى رأسه لخلاف مع أخر بسبب سلم القصب بكوم أمبو

شهدت قرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، مساء الأحد، جريمة قتل راح ضحيتها مزارع بعد خلاف مع أخر بسبب محصول قصب السكر.

وكان بلاغا وصل إلي المقدم صالح عبد الحليم رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بمصرع " ا،م" 20 سنة بعد تلقية رصاصة في الرأس، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث برئاسة النقيب احمد مسعد معاون المباحث.

وتبين من التحريات الأولية، أن مشادة كلامية وقعت بين شخص يقود سيارة والمجني عليه نتيجة لرفض المجني عليه رفع سلم تحميل القصب حتي يتمكن القاتل من المرور بسيارته، حتي احتدم الخلاف وانتهي بقيام الجاني بإطلاق النار علي المجني عليه.

تم نقل جثة المجنى عليه لمشرحة كوم أمبو، وتكثف مباحث مركز شرطة كوم أمبو جهودها للقبض علي المتهم مرتكب الواقعة.