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الإثنين، 15 أبريل 2019 04:52 م
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مصرع طفل دهسا أسفل ميكروباص فى الإسكندرية

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:10 م
مصرع طفل دهسا أسفل ميكروباص فى الإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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لقى طفل مصرعه دهسا أسفل سيارة ميكروباص، بدون لوحات معدنية، أثناء سيره بصحبة والدته بشارع أحمد أبو سليمان شرقى الإسكندرية.

 

تلقى قسم شرطة ثان الرمل، بلاغا يفيد بأصطدام سيارة ميكروباص بطفل بشارع أحمد أبو سليمان، وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

 

وتبين من المعاينة أنه أثناء سير الطفل "على يحى محمد عبد القادر" 5 سنوات صحبة والدته "رشا.ال.أ" 32 سنة، ربة منزل، بالشارع المشار إليه، دهسته سيارة ميكروباص بيضاء اللون، بدون لوحات معدنية ما أدى لوفاته.

 

تم ضبط السيارة وقائدها ويدعى "محمود.إ.م.م" 23 عاما، مقيم شارع مصعب ابن عمير بعزبة الزوايدة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

 

وبسؤال والد الطفل المدعو "يحى محمد عبد القادر" 37 عاما، سباك، مقيم شارع الشركة العربية، اتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة ابنه.

 

تحرر محضر رقم 3493 لسنة 2019 إدارى قسم شرطة ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.


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