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خالد صلاح
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مستشار الأمن القومى الأفغانى: مكانة مصر فى العالم الإسلامي محل تقدير

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:33 م
مستشار الأمن القومى الأفغانى: مكانة مصر فى العالم الإسلامي محل تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ
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أكد حمد الله محب مستشار الأمن القومي الأفغاني، أن مكانة مصر في العالم الإسلامي محل تقدير من الجانب الأفغاني.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده هاني صلاح سفير مصر في كابول مع مستشار الأمن القومي الأفغاني ، حيث تم بحث تطورات الأوضاع في أفغانستان والقضايا محل الاهتمام المشترك.

 

وصرح سفير مصر في كابول بأن المسئول الأفغاني أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار الدور المصري في أفغانستان ، مشيرا إلى أن الأمل في تحقيق السلام في البلاد لن يتحقق إلا بمشاركة أكبر من شركاء أفغانستان الإقليميين وعلى رأسهم مصر.

 

وذكر السفير صلاح أن مستشار الأمن القومي الأفغاني استعرض رؤى بلاده لتطورات الأوضاع في أفغانستان، ومستقبل عملية المصالحة ، والتحضير للانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل ، مثمناً العلاقات المصرية ـ الأفغانية، والدور المحوري للبعثة الأزهرية المصرية بكابول في مكافحة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الإسلام المعتدلة.

 


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