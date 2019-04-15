مسؤول أممى: اليمن يشهد أكبر عملية إغاثة فى العالم

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أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ​مارك لوكوك، اليوم الاثنين، أن اليمن يشهد أكبر عملية إغاثة فى العالم، مضيفا أن الوكالات الإنسانية تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح وحماية المدنيين.

وقال لوكوك - خلال كلمته فى جلسة لمجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية -، إن المعارك فى مديرية كشر أدت إلى تشريد 50 ألف شخص، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة فى اليمن.

وأضاف أن الحوثيين يفرضون عراقيل على حركة الموظفين الأمميين، وأن الوكالات الإنسانية تواجه صعوبة فى تطويق وباء الكوليرا فى اليمن.

وطالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الأطراف المتنازعة فى اليمن بضرورة وقف القتال فى البلاد، لافتا إلى أنه رغم الهدنة النسبية فى مدينة الحديدة، إلا أن هناك تصعيدا ميدانيا على جبهات أخرى، مشيرا إلى أن، المعارك تسببت فى نزوح الآلاف فى اليمن.