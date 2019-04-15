video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن زايد يستقبل إماما مسجدى نيوزيلندا المستهدفين ويشيد بتعامل الحكومة

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:49 م
محمد بن زايد يستقبل إماما مسجدى نيوزيلندا المستهدفين ويشيد بتعامل الحكومة محمد بن زايد يستقبل أمامى مسجد النور ولينوود
كتب آسر أحمد
إضافة تعليق

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ جمال فودة إمام مسجد النور فى مدينة كرايستشيرش النيوزيلنديه، وإمام مسجد ولينوود، اليوم الاثنين، فى قصر البحر.

Capture
 

ونشر حاكم مدينة أبو ظبي، صوراً من استقبال أمامى المسجد، عبر حسابه الشخصى،  مثمناً موقف الشعب النيوزيلندى ووعيه بجانب الحكمة التى تعاملت بها حكومته برئاسة جاسيندا أردرن مع الأزمة.

D4NKyq8XkAAWiOm
 

 

D4NKyrEW0AISFwt

 

ويذكر أن إماما مسجد النور ولينوود، فى نيوزيلندا، كانا فى واقعة الاعتداء الارهابي التى حدثت منذ اسابيع قليلة وقت صلاة الجمعة، وراح ضحيتها 50 قتيل و50 مصاباً.

 

D4NKyrEWAAEyWyY
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن زايد يتكفل بعلاج ابنة المحلل الرياضى البحرينى رياض الذوادى.. فيديو

"القائد الطيار".. 6 صور للشيخ محمد بن زايد بالزى العسكرى

محمد بن زايد

اخبار الامارات

الامارات

نيوزيلندا

مسجد النور ولينوود

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة