محمد بن زايد يستقبل إماما مسجدى نيوزيلندا المستهدفين ويشيد بتعامل الحكومة

كتب آسر أحمد

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ جمال فودة إمام مسجد النور فى مدينة كرايستشيرش النيوزيلنديه، وإمام مسجد ولينوود، اليوم الاثنين، فى قصر البحر.





ونشر حاكم مدينة أبو ظبي، صوراً من استقبال أمامى المسجد، عبر حسابه الشخصى، مثمناً موقف الشعب النيوزيلندى ووعيه بجانب الحكمة التى تعاملت بها حكومته برئاسة جاسيندا أردرن مع الأزمة.

ويذكر أن إماما مسجد النور ولينوود، فى نيوزيلندا، كانا فى واقعة الاعتداء الارهابي التى حدثت منذ اسابيع قليلة وقت صلاة الجمعة، وراح ضحيتها 50 قتيل و50 مصاباً.