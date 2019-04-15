محافظ قنا: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة السيسى لزراعة مليون شجرة

أطلق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعى ونقيب الزراعيين، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية، والتى دشنها خلال مؤتمر الشباب الدولى السادس الذى عُقد بجامعة القاهرة فى يوليو الماضى بمشاركة التلاميذ فى زراعة عدد من أشجار الجوافة والبرتقال والليمون بمدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية الجديدة المشتركة ومدرسة الشهيد مصطفى عباس الابتدائية، وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة بقنا ومسئولى التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح الهجان أن المبادرة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات وتستهدف زيادة عدد الاشجار على مستوى الجمهورية من 53 مليون شجرة إلى 54 مليون شجرة ومن ثم المساهمة فى الحد من تلوث الهواء، باعتبار الأشجار الكبيرة مصدات للأتربة والحد من التلوث وتغير المناخ من خلال تحقيق التوازن بين عدد الأشجار المنزرع وما تنتجه السيارات من غاز ثانى اكسيد الكربون، حيث إن كل سيارة تحتاج إلى 12 شجرة لامتصاص ملوثاتها فضلا عن دور المبادرة فى رفع الوعى البيئى بين الشباب والأطفال خاصة تلاميذ المدارس.

وأضاف محافظ قنا أن المرحلة الأولى من المبادرة تم تنفيذها فى أغسطس الماضى، حيث تم زراعة 2500 شجرة مثمرة بالمدارس والحدائق والميادين العامة بواقع "1000 شجرة جوافة - 1000 شجرة رمان - 500 شجرة مانجو" لافتا إلى أنه من المقرر زراعة 1500 شجرة خلال المرحلة الثانية " 500 شجرة جوافة - 500 شجرة برتقال - 500 شجرة ليمون " بهدف تحقيق الأمن الغذائى وتوفير غذاء بسيط مجانى للفئات الأولى بالرعاية مطالبا التلاميذ بضرورة متابعة مراحل نمو الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها.

من جانبه أكد الدكتور سيد خليفة على أهمية زراعة الأشجار المثمرة بدلا من أشجار الزينة والتى تأتى ضمن خطة الدولة للتوسع فى زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادى لاسيما فى متخللات الأراضى بالمدن الجديدة والمدارس والجامعات ومراكز الشباب والحدائق العامة والطرق بهدف زيادة الإنتاج وتوفير الأمن الغذائى فى المناطق الأكثر احتياجا والتكيف مع التغيرات المناخية والحد من التصحر وتوعية الشباب والأطفال بثقافة الاهتمام بالأشجار والحفاظ عليها مناشدا منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية وشركات القطاع الخاص بضرورة مشاركة المؤسسات الحكومية فى تنفيذ المبادرة.