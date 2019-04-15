محافظ دمياط توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم شم النسيم

وإستهلت محافظ دمياط، الاجتماع بتوجيه كافة الأجهزة والوحدات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع، وإلغاء الإجازات اعتبارا من الخميس القادم الموافق الثامن عشر من إبريل حتى موعد شم النسيم، وتكثيف التواجد الأمنى فى التجمعات وزيادة الخدمات المرورية، مؤكدة على تكثيف الحملات التموينية والرقابية والتفتيشية على المحال التجارية ومصانع الأغذية وأسواق بيع الأسماك المملحة والطازجة والمطاعم بمختلف أنحاء المحافظة لمراجعة التصاريح وإحكام الرقابة على الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات.

كما أكدت المحافظ على مديرية التموين بإستمرار عمل المخابز على مدار اليوم لتوفير كميات الخبز اللازمة وتدعيم مدينة رأس البر بكميات من الخبز المدعم من خلال المخابز الأخرى لتغطية إحتياجات الوافدين، وكذلك توفير كميات كافية من أسطوانات الغاز بمستودع المدينة ومتابعة أرصدة المواد البترولية بجميع محطات تموين السيارات بدائرة المحافظة.

وواصلت الدكتورة منال عوض توجيهاتها بتكليف مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة و التأكد من استعداد المجازر على المستوى اللائق للكشف على اللحوم، كما كلفت المحافظ مدير مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتأكيد على تواجد أطباء النوبتجيات وتوافر الأدوية والأمصال.

كما تم استعراض شامل لخطة استعداد الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والتى تتضمن تشكيل غرفة عمليات بكل وحدة و التنسيق مع مديرتى التموين والطب البيطرى لعمل حملات على الأسواق و فتح خطوط إتصال مع كافة الأجهزة فى كل حدوث أزمات أو طوارئ، وفى هذا الصدد، شددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى اعتبارا من الخميس القادم إستعدادا لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية و أعياد الربيع.

وأكدت محافظ دمياط على مدير إدارة المواقف بتدعيم أعداد السيارات التى تعمل بجميع الخطوط من كافة أنحاء المحافظة إلى مدينة رأس البر، وكذلك على رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء والغاز بجاهزية فرق الصيانة لمواجهة أى أزمات.

أما بالنسبة لمدينة رأس البر واستعدادا لاستقبال الزائرين، وجهت المحافظ بتكثيف حملات النظافة وعمل الصيانة اللازمة لجميع المرافق الخدمية وكذا تأمين الشاطىء وتزويده بالعدد المناسب من سيارات الإسعاف ونقاط الإنقاذ الثابتة ووضع اللافتات الإرشادية الخاصة بتعليمات الشاطىء.