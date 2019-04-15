محافظ دمياط توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم شم النسيم

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا موسعًا اليوم، الإثنين، لمتابعة إستعدادات كافة الأجهزة لإستقبال موسم شم النسيم، والذى جاء بحضور اللواء إبراهيم سلامة نائب مدير أمن دمياط، واللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات وعددا من ممثلى الأجهزة الأمنية والمرور والحماية المدنية والاشغالات.
وإستهلت محافظ دمياط، الاجتماع بتوجيه كافة الأجهزة والوحدات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع، وإلغاء الإجازات اعتبارا من الخميس القادم الموافق الثامن عشر من إبريل حتى موعد شم النسيم، وتكثيف التواجد الأمنى فى التجمعات وزيادة الخدمات المرورية، مؤكدة على تكثيف الحملات التموينية والرقابية والتفتيشية على المحال التجارية ومصانع الأغذية وأسواق بيع الأسماك المملحة والطازجة والمطاعم بمختلف أنحاء المحافظة لمراجعة التصاريح وإحكام الرقابة على الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات.
كما أكدت المحافظ على مديرية التموين بإستمرار عمل المخابز على مدار اليوم لتوفير كميات الخبز اللازمة وتدعيم مدينة رأس البر بكميات من الخبز المدعم من خلال المخابز الأخرى لتغطية إحتياجات الوافدين، وكذلك توفير كميات كافية من أسطوانات الغاز بمستودع المدينة ومتابعة أرصدة المواد البترولية بجميع محطات تموين السيارات بدائرة المحافظة.
وواصلت الدكتورة منال عوض توجيهاتها بتكليف مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة و التأكد من استعداد المجازر على المستوى اللائق للكشف على اللحوم، كما كلفت المحافظ مدير مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتأكيد على تواجد أطباء النوبتجيات وتوافر الأدوية والأمصال.
كما تم استعراض شامل لخطة استعداد الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والتى تتضمن تشكيل غرفة عمليات بكل وحدة و التنسيق مع مديرتى التموين والطب البيطرى لعمل حملات على الأسواق و فتح خطوط إتصال مع كافة الأجهزة فى كل حدوث أزمات أو طوارئ، وفى هذا الصدد، شددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى اعتبارا من الخميس القادم إستعدادا لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية و أعياد الربيع.
وأكدت محافظ دمياط على مدير إدارة المواقف بتدعيم أعداد السيارات التى تعمل بجميع الخطوط من كافة أنحاء المحافظة إلى مدينة رأس البر، وكذلك على رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء والغاز بجاهزية فرق الصيانة لمواجهة أى أزمات.
أما بالنسبة لمدينة رأس البر واستعدادا لاستقبال الزائرين، وجهت المحافظ بتكثيف حملات النظافة وعمل الصيانة اللازمة لجميع المرافق الخدمية وكذا تأمين الشاطىء وتزويده بالعدد المناسب من سيارات الإسعاف ونقاط الإنقاذ الثابتة ووضع اللافتات الإرشادية الخاصة بتعليمات الشاطىء.
ومن جانب آخر، أعلنت محافظ دمياط عن إعادة صياغة مدينة رأس البر لتستعيد مكانتها كمصيف مصرى متميز يحتل موقعاً هاماً على الخريطة السياحية بين ضفة النيل الشرقية وشاطىء البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المحافظ فى تصريحات صحفية، إن المدينة شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير شاملة بالكثير من المناطق الحيوية بها، منها أعمال تطوير وتشجير مدخل مدينة رأس البر الشرقى " منطقة الشيخ ضرغام" وإزالة كافة التعديات على جسور النيل من أكشاك ومخلفات السفن واللانشات البحرية وجميع الإشغالات بتلك المنطقة وإعادة تخطيطها وتحويلها لحديقة عامة للمواطنين وعمل أحواض من الزهور ومقاعد خشبية ومرسى للانشات الصيادين وذلك للإرتقاء بالمظهر الحضارى الذى يليق بمكانة المدينة، فضلا عن أعمال تطوير شارع النيل ذلك الممشى السياحى الذى يعد من أهم المناطق الحيوية بالمدينة حيث كان يزدحم بالباعة الجائلين والإشغالات على جانبيه، كما وجهت المحافظ بشن حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات و البدء في تنفيذ أعمال التطوير والتى تضمنت مقاعد وتوحيد واجهات المحال التجارية وتركيب بلاطات إنترلوك ببداية الممشى.
وأضافت عوض، أن أعمال تطوير شارع النيل تأتى فى إطار الإرتقاء بالمظهر الحضارى الذى يتناسب مع مكانته كممشى سياحى يقع فى نهايته عند منطقة اللسان الفندق العالمى " شتياجنبرجر" والذى من المقرر افتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأشارت محافظ دمياط، كما شهد شارع 77 أحد الشوارع الهامة بها أعمال تطوير للجزيرة الوسطى وتركيب بلاطات الانترلوك وكذلك ترميم الكورنيش الخاص بالشاطىء، بالإضافة إلى أعمال تطوير السوق العمومى وأسواق 63،89،101" بمظهر حضارى مميز.
كما أعلنت محافظ دمياط أنه ومع اقتراب الاحتفالات بأعياد الربيع سيتم عودة الطفطف والذى كان يعد أحد وسائل الانتقال الترفيهية التى تتميز بها المدينة.
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