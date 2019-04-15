محافظ بني سويف: الخروج بأجندة مشروعات مقترحة يحقق التنمية الاقتصادية

بنى سويف - هانى فتحى

شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، جانبًا من ورش العمل التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والتي بدأت اليوم وتنتهي فعالياتها يوم الخميس الموافق 18 أبريل الجارى، ويحاضر فيها بوجدان فيتاس" خبير تنمية اقتصادية وتخطيط استراتيجي"، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، من خلال استثمار المقومات والميزات النسية بالمحافظة.

وحضر ورش العمل أعضاء المجلس الاستشاري للمحافظة، والذي تم تشكليه بقرار من محافظ بني سويف، كتجربة نوعية جديدة يتم تنفيذها لأول مرة على مستوى محافظات مصر، ويضم المجلس: القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبرات الأكاديمية والبحثية من أساتذة الجامعات بالمحافظة فضلا عن مجموعة من الشباب ، والذي يعد تجسيدا فعليا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل بروح الفريق الواحد المتكامل من أجل تنمية ونهضة ونقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

وحضر هذه الورش اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الإقتصادي الإستشاري، والدكتور علاء محمد سعيد مدير وحدة التنمية الإقتصادية بالمحافظة ،وباقي أعضاء الوحدة التي تختص بتنظيم وتنفيذ أعمال التقييم الإقتصادي المحلي الدوري، وتقييم بيئة الأعمال بالمحافظة، وتفعيل منتديات التنمية الإقتصادية المحلية بمختلف قطاعاتها وأنواعها، والتواصل وجمع وتبادل المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك مع شركاء التنمية والجهات غير الحكومية العاملة أو الفاعلية في مجال التنمية الاقتصادية.

كما حضر من مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات بوزارة التنمية المحلية كل من: أحمد مجدي مدير المشروع ،وماريهام أنور منسق المشروع بالوزارة ، عبد الواحد محمد، مازن محمود، سامح فوزي ، مروان محمد " وحدة التنمية الإقتصادية المركزية بوزارة التنمية المحلية ".

ومن جانبه شدد المحافظ ، على أن الهدف من هذا المشروع " والذي يجري تنفيذه عن طريق تنظيم ورش عمل " الوصول إلى أجندة عملية تتضمن تصورات مدروسة وخطط عملية لتنفيذها عبارة عن حزمة من المشروعات لاستثمار المقومات والموارد المتاحة للمحافظة سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المشروعات العاجلة والجارية التي يتم تنفيذها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية،مع وضع تصورات ومقترحات استشارية يتم الإسترشاد بها أثناء تنفيذ الخطة التنموية للمحافظة.

كما أصدر المحافظ تعليماته بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية السبع في هذه الورش والإستفادة من الخبراء المتواجدين فيها ، لإنجاز أفضل في الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق أفضل استفادة من كل الإعتمادات التي توفرها الدولة، والتي تقدر بمئات الملايين لتحسين مستوى الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط ،تنفيذا للتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلي أن هذه الورش تأتي ضمن النتائج العملية المنبثقة عن انعقاد المؤتمر الأول التعريفي للمجلس الاستشاري الاقتصادي لمحافظة بني سويف يوم 10 أبريل الجاري، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الادارة المحلية وبرنامج التنمية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والسيد "برنتون بولنج"مدير مكتب النمو الاقتصادي بالمعونة الأمريكية للتنمية.