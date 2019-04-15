محافظ المنيا يفتتح 6 مشروعات خدمية بمركز سمالوط بـ13 مليون جنيه

المنيا - فريق المحافظات

افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم عدداً من المشروعات الخدمية بمركز سمالوط بتكلفة حوالي 13 مليون جنيه وذلك من إجمالي 90 مشروع تم الانتهاء منها ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ100 والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

افتتح المحافظ مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باطسا بتكلفة إجمالية قدرها 6 مليون و100 ألف جنيه حيث تقام المدرسة على مساحة 3 ألاف متر وتتكون من 16 فصلاً لاستيعاب الكثافة العديدة للطلاب.

كما افتتح المحافظ مركز شباب نزلة اسطال بمساحة 1700 م وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 3 مليون جنيه، حيث يتكون المركز من مبنى إدارى وملعب وسور ليخدم النشء والشباب من أهالى القرية.

والمحافظ التهنئة لأهالى اسطال بمناسبة افتتاح مركز الشباب، مؤكداً أن انشاء مراكز الشباب في المدن والقرى يهدف الى تحقيق خطوت ايجابية ملموسة في اطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لتطوير البنية الاساسية الشبابية والرياضية في مختلف مراكز المحافظة.

وافتتح المحافظ اعمال رفع كفاءة وتجديد مستلزمات الوحدة البيطرية باسطال والوحدة البيطرية بقرية قلوصنا بتمويل من البنك الاهلى قدره 4 مليون جنيه وتنفيذ جمعية مصر الخير ، حيث استمع المحافظ لشرح عن الخدمات التي توفرها الوحدتين ومراحل التحصين والوقاية من الأمراض.

كما افتتح المحافظ وحدة صحية مطورة بقرية اسطال بتمويل من البنك الأهلي المصري قدره 660 الف ونفذته جمعية مصر الخير وكذلك وحدة طب الاسرة بقرية دفش .

أشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الخير العاملة في مصر والتي كانت ولا زالت داعماً لجهود التنمية بما تقوم به من دور وطني خالص في العطاء.

ويعد 18 مارس تاريخاً وحدثاً هاماً على ارض محافظة المنيا عروس الصعيد ففي صباح 10 مارس 1919 اشتعلت الثورة في جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الانجليزي وكانت الثورة اشد ما تكون عنفاً وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة ديرمواس، عندما تزعم المهندس خليل أبو زيد الثورة وهاجم الأهالي القطار الذي كان يقل مجموعة من العسكريين الانجليز وقتلوا من فيه.