محافظ القليوبية يوقع بروتوكولاً مع الوكالة الألمانية لإنشاء مشاريع البنية التحتية

القليوبية إبراهيم سالم

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وولفجانج رولر مدير مشروع البنية التحتية بالمشاركة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والوكالة الألمانية لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية بتكلفة 5 مليون يورو، بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية في ثلاث مناطق بالمحافظة من خلال مناهج متكاملة للتنمية العمرانية بالمشاركة، وجاء توقيع البروتوكول بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، واسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات.

ويهدف المشروع الي تحسين مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية في ثلاث مناطق عشوائية بمحافظة القليوبية، وهم مدينة الخصوص "عزبة علام"، وشبرا الخيمة "ابن الحكم وعبد المنعم رياض"، ومدينة قليوب "بحري السكة الحديد"، من خلال مناهج متكاملة للتنمية العمرانية لتنفيذ تسع مشروعات مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم بحد أقصى لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلي تعزيز أنشطة المجتمع المحلي من خلال إنشاء صندوق للمبادرات المحلية يتولي تمويل الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية التي تنفذها منظمات المجتمع المدني.

ومن ناحيته قام المحافظ بتشكيل لجنة تيسيرية بالمحافظة برئاسته وعضوية جميع الاطراف المعنية بالمشروعات بهدف التنسيق والتعاون لاختيار انسب المشروعات التي يحتاجها المواطنين في مجالات التطوير الحضري ورصف الشوارع ومشروعات البنية التحتيه وانشاء مدارس وتطوير مستشفيات، مؤكدا علي ضرورة اختيار المشروعات المطلوبة بالدقة المتناهية التي تتناسب مع احتياجات المواطنين.

والجدير بالذكر أن مشروع البنية التحتية بالمشاركة هو مشروع إنمائي مصرى ألماني ينفذ بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم من الوزارة الألمانية الفيدرالية بالتعاون الإقتصادي والتمية وبتمويل مشترك من الأتحاد الأوربي.