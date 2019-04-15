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محافظ القليوبية يشارك في حفل تدشين لجان المساءلة المجتمعية

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:57 م
محافظ القليوبية يشارك في حفل تدشين لجان المساءلة المجتمعية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، في حفل تدشين لجان المساءلة المجتمعية، بتنظيم ورعاية مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحضور الدكتورة بلقيس هجرس مسئول مكون المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة،  والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، حيث تم عرض أهم الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج.

ومن ناحيته أكد الدكتور مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تديرب 129 لجنة مساءلة مجتمعية حيث تتكون كل لجنة من 13 فرد، تما تدريبها في الفترة من أول أبريل الجاري، وذلك من حلال 6 ورش عمل، كما تم الاستعانة بعدد 20 من الفتيات المكلفات بأداء الخدمة العامة للقيام بالترتيبات المهمة للبرنامج.
 
وأضاف مجدي، خلال كلمته بحفل التدشين، أن الهدف من تلك اللجان هو التأكد من وصول الدعم لـ"تكافل وكرامة" لمستحقيه، ومنع غير المستحقين من الحصول علي هذا الدعم. 
 
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة بلقيس هجرس، أن لجان المساءلة المجتمعية هي منهج تنموي راقي لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وتصحيح المسارات الخاصة السابقة التي تخللت بعض البرامج والمبادرات السابقة.
 
وفي السياق ذاته أكد المحافظ، أن اللجان تهدف للتكاتف من أجل تطوير شبكة الحماية الاجتماعية لبرنامج تكافل وكرامة  والتواصل المجتمعي وبدء تفعيل لجان المساءلة المجتمعية على مستوي المحافظة، موضحا أنها تهدف أيضا إلي تنقية قوائم مستهدفي البرنامج والتحقق من مدي الاستحقاق قبل إصدار كروت الصرف.
 
واختتم المحافظ، حفل التدشين، بأداء القسم لجميع أعضاء لجان المساءلة المجتمعية، في حضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما قام بتوزيع شهادات تقديرية علي جميع المدربين في الورش التي تمت خلال الفترة السابقة. 
 
 

 


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