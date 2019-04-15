محافظ القليوبية يتفقد تجربة لزراعة أسطح مدرسة الشبان المسلمين

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، تجربة مدارس الشبان المسلمين لزراعة أسطح المدرسة بالخضروات. كجانب من استغلال تلك الأماكن ونشر ثقافة تبني وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطه تفتح أفاق جديدة وفرص عمل للشباب والمرأة المعيلة بأقل التكاليف وفي كل الأماكن المتاحة.

وعبر المحافظ، علي إعجابه الشديد بالتجربة مطالبا بتعميمها وتطبيقها بكل المصالح المدارس والمصالح الحكومية والتنسيق مع كلية الزراعة والمعهد القومي للبحوث لإقامة دورات تدريبية لتعليم الشباب والمرأة لزراعة الأسطح لخلق فرص عمل ونشر هذه الثقافة الرائدة التي تطبق في معظم الدول المتقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.