محافظ القاهرة: 679 مركزا انتخابيا تستقبل 8 ملايين مواطن بالتعديلات الدستورية

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على ضرورة التواصل مع المواطنين لزيادة الوعى لديهم بالتعديلات الدستورية وأهمية مشاركتهم فى الادلاء بأصواتهم بحرية والمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى لتحقيق الاستقرار والأمان للوطن، والاستمرار فى استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى، وحماية حقوق وواجبات جميع المواطنين دون النظر إلى اللون أو العقيدة أو الجنس.

وأعلن عبد العال، أنه تم الاستقرار بعد التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات على تحديد 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات تكون جاهزة لاستقبال 7,622,722 مليون ناخب لهم حق التصويت على مستوى القاهرة، بالإضافة إلى 19 لجنة لاستقبال الوافدين من خارج القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، على أن دور المحافظة فى التعديلات الدستورية يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقرات وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وشدد عبد العال، على رؤساء الأحياء بعدم السماح بوجود أى إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع أى مخلفات أولا بأول وكذلك رفع كفاءة دورات المياه وتوفير مصادر المياه والكهرباء وتجهيز أماكن لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أهمية دور المجتمع المدنى ممثلًا فى الجمعيات الأهلية للتواصل مع المواطنين وزيادة الوعى لديهم بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع وأمانة سر اللواء محمد حنفى السكرتير العام والمحافظ ومديرى مديريات الهيئات ورؤساء الأحياء.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن القاهرة تستعد حاليًا لاستقبال عدة مناسبات خلال الفترة القادمة من بينها بطولة الأمم الأفريقية، وأعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم وشهر رمضان المعظم.

وشدد عبد العال، على كل رئيس حى باعتبار أن البطولة تقام داخل الحى الخاص به حتى فى الأحياء التى لا تستضيف فعاليات البطولة والاهتمام بأعمال النظافة، لافتًا إلى أن البطولة جدث رياضى سياسى من المتوقع أن يشهده عدد كبير من مواطنى الدول المشاركة فيه.