محافظ القاهرة: 20 مليون حنيه حصيلة تقنين أراضى الدولة حتى الآن

كتب ـ سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المبالغ المستردة من تقنين أراضي الدولة حتى الآن بلغت 20 مليون جنيه تقريبا، مؤكدا أنه لا تراجع ولا تهاون بشأن أراضى الدولة.

ووجه محافظ القاهرة خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة المنعقد الآن بديوان المحافظة، رؤساء الأحياء وقيادات المحافظة بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حقها وعدم السماح بأى تعديات على الاراضى.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة ستضرب بيد من حديد لتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بالاستيلاء على حق الدولة.

يحضر الاجتماع نواب محافظ القاهرة، والسكرتير العام والسكرتير المساعد، وجميع مديرى المديريات ورؤساء الأحياء وقيادات المحافظة.