محافظ القاهرة يدعو المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور

كتب ـ سيد الخلفاوى

دعا اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين للمشاركة بفاعلية فى الاستفتاء على الدستور، مؤكدا ان المحافظة استعدت لعملية الاستفتاء، مطالبا قيادات المحافظة بتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، موجههم بالعمل على زيادة نسبة المشاركة ونزول الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى عملية الاستفتاء، مؤكدا أن المشاركة مسئولية ومن حق كل ناخب المشاركة واختيار مستقبله ومستقبل بلاده.

وفى سياق آخر، قال إبراهيم العسقلانى، مدير مديرية التموين بالقاهرة، إن المديرية استعدت لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد وذلك بتشغيل المخابز بكامل طاقتها والحفاظ على أوزان رغيف العيش واحكام الرقابة بواسطة المفتشين،علاوة على توافر اسطوانات البوتاجاز وزيادة نسبتها بـ10٪ وفق الموجود حاليا.

وأشار العسقلانى خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، إلى أن المديرية شكلت غرفة عمليات للعمل 24 ساعة فى لتلقى الشكاوى والاشتراك مع الطب البيطري لسحب عينات من محلات الرنجة والفسيخ والملوحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.