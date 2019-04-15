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محافظ القاهرة: نستعد لبطولة أفريقيا والعالم يوجه أنظاره علينا

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:14 ص
محافظ القاهرة: نستعد لبطولة أفريقيا والعالم يوجه أنظاره علينا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من استعدادات بطولة أفريقيا، مشددا على قيادات المحافظة ضرورة إبراز الوجه الحضارى للعاصمة فى شوارع بالقاهرة ومحيط الاستادات وأماكن إقامة المنتخبات الأفريقية قبل انطلاق البطولة فى يونيو المقبل.
 
وأضاف محافظ القاهرة خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، قائلا: أنا عايز كل الضيوف اللى تشرفنا فى البطولة تأخذ انطباع جيد مثل حفل قرعة بطولة أفريقيا الذى تم بالأهرامات. 
 
وأشار المحافظ إلى أن العالم كله يوجه أنظاره على مصر، لأنه سيكون حدث رياضى وسياسى والدولة لديها اهتمام كبير بهذا الحدث.
 
 

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