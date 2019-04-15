محافظ القاهرة: زيادة منافذ السلع استعدادا لرمضان.. و36 سيارة تجوب الشوارع

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، ومن بين هذه الاستعدادات العمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة للجمهور.

وأضاف محافظ القاهرة خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة المنعقد الآن بديوان المحافظة، أنه سيتم الدفع بـ36 سيارة على مستوى المحافظة كمنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك ضمن استعدادات شهر رمضان، بالإضافة إلى افتتاح منافذ جديدة تابعة للقوات المسلحة .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم زيادة عدد المنافذ وتشديد حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

يحضر الاجتماع نواب محافظ القاهرة، والسكرتير العام والسكرتير المساعد، وجميع مديرى المديريات ورؤساء الأحياء وقيادات المحافظة.