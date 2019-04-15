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محافظ الجيزة: نستهدف استقبال 133 الف طن أقماح هذا العام ولجان لفحص الصوامع

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:05 م
محافظ الجيزة: نستهدف استقبال 133 الف طن أقماح هذا العام ولجان لفحص الصوامع جانب من اجتماع محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجان مختصة من مديرية التموين والزراعة ومباحث التموين وذلك لفحص صوامع القمح والتأكد من سلامة أجهزة التهوية والتجفيف ومدى جاهزيتها لأية حالات طوارئ ولإستقبال المحاصيل من المزارعين ، مشيراً إلى أنه من المقرر دخول صومعة بنى سلامة بمنشأة القناطر للخدمة هذا العام بعد التأكد من مطابقة مكوناتها للمواصفات والمعايير والتى تبلغ طاقتها الإستيعابية 55 ألف طن .
 
وقال محافظ الجيزة خلال إجتماعه التنسيقى بحضور مديرى مديريات التموين والزراعة ورئيس مباحث التموين بأنه لن يتهاون فى مواجهة أى حالات تقصير مشدداً على ضرورة الحفاظ على جودة المحاصيل التى يتم جمعها والتأكد من سلامتها قبل التخزين والمتابعة الصارمة وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لضمان أعلى مستويات الجودة وعدم إختلاطها بالمخلفات طوال فترات التخزين .
 
وأكد المحافظ على ضرورة تسلم المزارعين لمستحقاتهم وفقاً للمواعيد المعلنة دون تأخير مشيراً ان المحافظة تستهدف هذا العام إستقبال 133 ألف طن من الأقماح .
 
من جانبه أشار هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة أن الاقماح سيتم تخزينها بعدد ( 7 صوامع و 5 هناجر و 5 شون ) معدة ومجهزة لإستقبال المحاصيل بنطاق المحافظة .
 
وأضاف إلى أنه من المقرر شراء المحاصيل بزيادة 100 جنيه للأردب عن العام الماضى لكل درجة من درجات النظافة كحافز تشجيعى للمزارعين وذلك وفقا للقرار الوزارى رقم 54 لسنه 2019 .
 
جانب من اجتماع محافظ الجيزة (2)
جانب من اجتماع محافظ الجيزة (2)

جانب من اجتماع محافظ الجيزة (1)
جانب من اجتماع محافظ الجيزة (1)

 


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