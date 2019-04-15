محافظ الإسكندرية: الانتهاء من أعمال ترميم الحفر بالشوارع خلال شهر

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال رصف الشوارع الداخلية بكل حى لكى يشعر المواطنين بتطور ملموس فى منظومة رصف الطرق وخاصة فى الشوارع الداخلية، ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق بالبدء فى تخطيط ودهان طريق الكورنيش بالكامل.

وأكد المحافظ على اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة أعمال الرصف والأسفلت بمنطقتى الهانوفيل والبيطاش، مشددا على رئيس الحى والمهندس المسئول بالحى بتقديم تقرير مفصل عن أعمال الرصف، التى تتم بالمنطقتين، وأمر كل مسئول عن أعمال الرصف بالحى بالانتهاء من أعمال ترميم الحفر فى الشوارع خلال فترة أقصاها شهر من الآن مع إلزامهم بتقديم تقرير شامل على ما تم تنفيذه من تعليمات.

واستعرضت مدير مديرية الطرق ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف بكل حى، كما تم الإستماع إلى ملاحظات كل رئيس حى فيما يتعلق بأعمال الرصف التى تتم بالحى، تم هذا خلال الإجتماع الذى عقده المحافظ لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية، والموقف التنفيذى للرصف للعام المالى الحالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ الوقوف على الأعمال المنفذة لترميم الحفر والمطبات وأعمال إعادة الشيء لأصله على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية وبحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة و رؤساء الأحياء، والمهندسة أمل محمود القائم بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.