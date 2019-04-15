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محافظة القاهرة: حملات تنسيقية مع الصحة والتموين استعدادا لأعياد الربيع

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:53 م
محافظة القاهرة: حملات تنسيقية مع الصحة والتموين استعدادا لأعياد الربيع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال
كتب سيد الخلفاوى
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طالب اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء الأحياء بالتأكد مــن رفع مخلفات القمامة وأعمال النظافة على مستوى جميع الأحياء، وذلك بمناسبة الاستعداد لأعياد الربيع وأعياد الأخوة المسيحيين.

 

وأكد نائب المحافظ علـى التنسيق مع إدارات التموين الصحة - الطب البيطرى - الشباب والرياضة -  شرطة المرافق  وتنفيذ حملات على الأسـواق والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتوفير الخبـروانتظام العمل بالمخابز والتأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية بتوفير الأطباء والتمريض.

 

وشـدد نائب المحافظ على أحكام الرقابة على المراسى النيلية وتوافر اشتراطات الامن والسلامة والالتــزام بالحمــولة المقررة وفقـا لترخيص كل مركب مع فتح الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والحدائق المتخصصة.

 


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