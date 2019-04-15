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مباحث مرور القليوبية: ضبط 5 قضايا إتاوات فى المواقف العامة

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:25 ص
مباحث مرور القليوبية: ضبط 5 قضايا إتاوات فى المواقف العامة حبس - صورة رشيفية
القليوبية-نيفين طه
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شنت إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على المواقف العمومية والميادين، أسفرت عن ضبط 5 قضايا فرض إتاوات والسيطرة بالمواقف، وإلقاء القبض على المتهمين، وتحرر المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، بقيام حملة مكبرة قادها العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور، أسفرت عن ضبط "ض ا  م" 41 سنة عاطل، حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بمنطقة عبدالمقصود دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 40 جنيها من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14089 لسنة 2019م جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتم ضبط "ع س  ر" 19 سنة عاطل حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بموقف بهتيم المؤسسة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 90 جنيها من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14087 لسنة 2019م جنح قسم ثان شبرا الخيمة.
 
كما تم ضبط "ج ه م" 21 سنة عاطل، حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بمنطقة جامه أبو الهنا مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 68 جنيها من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14086 لسنة 2019 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتم ضبط "ا ج ا" 40 سنة عاطل حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بموقف بهتيم المؤسسة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 95 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14088 لسنة 2019م جنح قسم ثان شبرا الخيمة .
 
 
كما تم ضبط "م ع ا" 35 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا تبديد – سلاح – سرقه متنوعه، حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بموقف مساكن اسكو المؤسسة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 105 جنيهات من متحصلات عمله من سائقي السيارات، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14090 لسنة 2019م جنح قسم ثان شبرا الخيمة .
 
 

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