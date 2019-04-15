ماكرون يلغى خطاباً موجهاً للفرنسيين بسبب حريق الكاتدرائية

كتب أيمن رمضان

ألغى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خطاباً كان موجهاً للفرنسيين بسبب الحريق الذى إندلع فى فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين.

وكان المتحدث باسم إدارة الإطفاء الفرنسية ، قال إن حريقا اندلع فى كاتدرائية نوتردام ، بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين ، وبحسب شهود عيان أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التى ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجى الكاتدرائية ، وتجرى فى الوقت الراهن إخلاء المنطقة.