مادورو يوقف قنوات "دويتشه فيله" الألمانية ويقطع إشارتها فى فنزويلا

قالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية، إن نظام نيكولاس مادورو الفنزويلى، أمر بحظر إشارة القناة التليفزيونية الألمانية "دويتشه فيله" الناطقة بالإسبانية فى فنزويلا، كما أمر هيئة الاتصالات الفنزويلية بإزالتها من الشبكة بالكامل.

وأكدت خدمة البث الألمانية "دويتشه فيله" أن السلطات الفنزويلية أوقفت الإشارة الخاصة بها، لكنها وعدت بمواصلة بث برامجها لجمهور الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية.

ودعا المدير العام للقناة، بيتر ليمبورج، الإدارة الفنزويلية إلى إعادة إنشاء إشارة القناة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكا لحرية المعلومات للفنزويليين.

وقالت القناة الألمانية على صفحتها على تويتر: "لا يوجد إشارة لدينا فى فنزويلا.. يمكنك الوصول إلينا بسهولة فى إشارة حية على موقع يوتيوب".

ونددت الرابطة الوطنية للصحفيين، فى كاراكاس، على حسابها على تويتر: "لقد أزالوا من على الهواء محطة محطة التليفزيون الألمانية دويتشه فيله، والنظام الفنزويلى يصر على فرض الرقابة على الصحافة الحرة التى تحاول فرض صمت التواصل".