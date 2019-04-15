مؤتمر العمل العربى يواصل أعمال دورته الـ 46 لليوم الثانى

كتب محمود راغب

تواصل أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الاثنين، فعالياتها لليوم الثانى على التوالى، حيث يستمر حتى 21 إبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يرأس وفد مصر وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور 16 وزير عمل عربي، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وستشهد الدورة الحالية عددا من الموضوعات المهمة يأتى على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى فايز المطيرى، وعنوانه : "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليقاطع بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة، ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف المساهمة فى تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة فى الدول العربية بشكل تكاملى وفعال.

وسوف تستمر كلمات الوزراء والوفود الثلاثية فى الجلسة العامة للمؤتمر حول تقرير المدير العام، حيث من المقرر يتحدث وزير القوى العاملة محمد سعفان عن رؤية حكومة مصر حول هذا التقرير .

كما تستعرض الدورة بندين فنيين: الأول تحت مسمى: "تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل" أما البند الثانى تحت عنوان "دور التكنولوجيا الحديثة فى إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل" .

كانت الجلسة الأولى من المؤتمر أمس قد شهدت انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى لولاية ثانية تستمر حتى عام 2023 ، إلى جانب تكريم الكوكبة السادسة من رواد العمل العرب المؤلفة من 24 رمزاً من 15 دولة عربية، حيث واظبت منظمة العمل العربية كل ثلاث سنوات على تكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية، وذلك منذ أن أقره مؤتمر العمل العربى فى دورته 30 عام 2003.

ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر عدداً من البنود التى تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشئون عمل المرأة العربية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وبهدف توحيد المواقف والرؤى العربية، كما يناقش مذكرة المدير العام للدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى 2019.























