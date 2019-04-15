لجنة انتخابات المرشدين السياحيين: 3463 عضوا نصاب قانونى لفرز الأصوات

كتبت آية دعبس

قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن النصاب القانونى للانتخابات هو 6 آلاف و886 عضوا، بكافة المحافظات، بالإضافة إلى 29 عضوا موزعين بكشوف ملحقة بكافة اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن إجمالى النصاب القانونى بذلك يصل إلى 6 آلاف و925 عضوا، مسددين لاشتراكات النقابة لعام 2018، ممن لهم حق الانتخاب.

وأضاف وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النصاب القانوني للحضور بالانتخابات 50٪ من إجمالى العدد سابق الذكر، أى 3 آلاف و463 مرشدا سياحيا، مشيرا إلى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، فسيتم إعادة التصويت يوم الإثنين 22 أبريل 2019، بحضور 25٪ فقط من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.