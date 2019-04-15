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لأول مرة.. رئيس جامعة القاهرة يعلن توفير اختبار التويفل للمكفوفين بطريقة برايل

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:07 م
لأول مرة.. رئيس جامعة القاهرة يعلن توفير اختبار التويفل للمكفوفين بطريقة برايل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تقديم خدمة جديدة لطلاب الدراسات العليا المكفوفين في عقد اختبار ATEFL المعادل لاختبار التويفل المحلي، بطريقة برايل، بالتعاون مع المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة.

 

وقالت الدكتورة شاهندا عزت، مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، إن مركز اللغات والترجمة يسعى بناء على توجيهات رئيس الجامعة، بتقديم خدمات جديدة تستهدف الطلاب والخريجين والباحثين.

 

وأضافت مدير مركز اللغات والترجمة، أن هناك طلاب مكفوفين يرغبون في اجتياز اختبار ATEFL المعادل لاختبار التويفل المحلي، والذي يعد شرط من شروط التسجيل أو المناقشة لدرجتي الماجيستير والدكتوراه بكليات جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة لديها الخبرة الكافية في مساعدة المكفوفين وهو ما سنسعى للإستفادة منه في الفترة القادمة.

 

 


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