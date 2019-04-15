كيف فحصت وزارة الصحة 705 أجنبى ضمن مبادرة 100 مليون صحة × 6 معلومات

كتب وليد عبد السلام

لم تستثنى وزارة الصحة فحص الأجانب للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية من حملة 100 مليون صحة، لكنها وفرت الفحص لهم والعلاج سواء بالمجان فى إطار خططتها للقضاء على الأمراض.