كيف فحصت وزارة الصحة 705 أجنبى ضمن مبادرة 100 مليون صحة × 6 معلومات

لم تستثنى وزارة الصحة فحص الأجانب للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية من حملة 100 مليون صحة، لكنها وفرت الفحص لهم والعلاج سواء بالمجان فى إطار خططتها للقضاء على الأمراض.
اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى عن الخطوات التنفيذية لوزارة الصحة لعلاج الأجانب واللاجئين ضمن 100 مليون صحة .
1- التوصية بفحص أى لاجئ أو أجنبى للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية
2- صرف العلاج بالمجان لجميع الأجانب واللاجئين حال ثبوت إصابتهم بأى مرض.
3- فحص 705 أجنبى ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة حتى الآن .
4- الجنسيات التى تم مسحها كانت من دول سوريا، وفلسطين، والمغرب، والسودان، وعدد من دول الاتحاد الأوروبى.
5- أول حالة خضعت للمسح كان هندى الجنسية.
6- أول حالة تلقت العلاج بالمجان من السودان الأسبوع الماضى.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة