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الإثنين، 15 أبريل 2019 09:00 م
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كندا تعلن إدراج 43 مسؤولا بفنزويلا على قائمة العقوبات

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:00 م
كندا تعلن إدراج 43 مسؤولا بفنزويلا على قائمة العقوبات مظاهرات الغضب فى فنزويلا
أ ش أ
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أعلنت كندا، اليوم ،الاثنين، ضم 43 مسؤولا رفيعا بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لقائمة العقوبات المفروضة على إدارته.

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند -في بيان نقلته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية- أن العقوبات تستهدف كبار المسؤولين في نظام مادورو من حكام إقليميين أو المتورطين بشكل مباشر في أنشطة تقوض المؤسسات الديمقراطية، وذلك دون نشر أسمائهم.

يشار إلى أن قائمة العقوبات الكندية ضد فنزويلا تضم بالفعل 70 شخصا آخرين.

وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو في يناير الماضي نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وأعلنت دول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف به رئيسا للبلاد، فيما انتقد الرئيس نيكولاس مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

 


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