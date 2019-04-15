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كل ما تريد معرفته عن فرض رسوم على الحديد المستورد

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:19 ص
كل ما تريد معرفته عن فرض رسوم على الحديد المستورد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب- إسلام سعيد
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يدخل قرار وزير الصناعة والتجارة، المهندس عمرو نصار، بشأن فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد بدءا من اليوم، وفيما يلى أهم تفاصيل القضية التى شغلت الرأى العام خلال اليومين الماضيين.

 

- وزير  الصناعة أصدر قرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح.

 - رسوم على البليت بنسبة 15%، و25% على الحديد المستورد.

- الوزارة خاطبت الجمارك لتنفيذ القرار بدءًا من 15 أبريل 2019.

- بدء التنفيذ لمدة 6 أشهر.

- تطبيق قرار فرض الرسوم على الشحنات المستوردة بدءا من أبريل ولمدة 180 يوما.

- المادة الأولى لقرار الوزير، نصت على أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح والتى تندرج تحت البند الجمركى (7214، 7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 25% من القيمة.

- جاء فى القرار بمادته الثانية، أن تخضع الواردات من المنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " بليت" والتى تندرج تحت البند الجمركى 7207، من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة ولمدة 180 يوما.

- يتم احتساب رسم الحماية على أساس الأسعار التى يقوم قطاع المعالجات التجارية، بإرسالها لمصلحة الجمارك نهاية كل شهر.

 - الرسوم الحمائية سيتم توجيهها لحساب صندوق تنمية الصادرات ( حساب الخزانة الموحد).

- نشر القرار بالجريدة الرسمية 15 أبريل 2019 بالعدد رقم 88 بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من الأصناف السابقة

- القرار مفروض بنسبة 25 % على حديد التسليح لأغراض البناء فقط، ومنتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط " البليت".

- ستقوم الجمارك بموافاة وزارة الصناعة بصورة من منشور التعريفات الصادر فى هذا الشأن والموزع على كافة المنافذ الجمركية.


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