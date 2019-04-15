وأضاف القائد العسكري الأمريكي -في حوار لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية- أن التواصل جزء مهم جدًا من عملية الردع، موضحا أنه يعتقد أن ينبغي بذل المزيد من التواصل مع روسيا.

وأشار سكاباروتي إلى أن التواصل سيضمن فهم الولايات المتحدة وروسيا لبعضهما البعض وكذلك فهم أسباب اتخاذ أي إجراءات أو خطوات من كلا الجانبين، منوها بأن التواصل لا يجب أن يكون كثيفا.

وأعرب سكاباروتي عن قلقه من أن الولايات المتحدة لا تعرف روسيا بقدر معرفتها للاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة، موضحا: "أثناء الحرب الباردة كنا نفهم إشارات بعضنا البعض.. كنا نتحدث.. أنا قلق أننا لا نعرف بعضنا بنفس القدر حاليا".