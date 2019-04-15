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فيديو وصور.. مفتى الجمهورية من البحيرة: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:17 م
فيديو وصور.. مفتى الجمهورية من البحيرة: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى جانب من الفعالية
البحيرة - ناصر جودة
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أكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، على أهمية المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، معتبرا أنها واجب وطنى يعكس صورة مصر الحضارية.

وأضاف علام، أنه لابد من ازدياد ثقافة المشاركة فى الاستحقاقات السياسية، خاصة بين الشباب، وذلك من اجل رسم ملامح مستقبل البلاد خلال الفترة القادمة.

 

جاء ذلك، خلال لقائه مع طلاب جامعة دمنهور، فى ندوة ثقافية بعنوان "التدين الصحيح" بمشاركة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والدكتورة غادة غتورى عميد كلية التربية بجامعة دمنهور.

 

وأكد مفتى الجمهورية، على أن حب الوطن والانتماء إليه هو من صحيح الدين الإسلامى وليس متعارض معه، مشيرا إلى أن هناك معايير واضحة للتدين الصحيح، وهى التدين الصادق والحصول على العلوم الصحيحة من مصادرها، وكذلك المواظبة على العبادة، وعدم التشدد فى امور الدين إلى جانب عمران الحياة، وعدم استخدام المسلمين كمعاول للهدم.

ندوة ثقافية بعنوان التدين الصحيح (1)
 

 

ندوة ثقافية بعنوان التدين الصحيح (2)
 

 

ندوة ثقافية بعنوان التدين الصحيح (3)
 

 

ندوة ثقافية بعنوان التدين الصحيح (4)
 

 

ندوة ثقافية بعنوان التدين الصحيح (5)
 

 

ندوة ثقافية بعنوان التدين الصحيح (6)
 

 

ندوة ثقافية بعنوان التدين الصحيح (7)
 

 

ندوة ثقافية بعنوان التدين الصحيح (8)
 

 


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