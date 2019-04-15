فيديو وصور .. زوار ميدان "تايمز سكوير" يلتقطون الصور التذكارية مع شبيه ترامب

رسالة نيويورك - أحمد يعقوب

تتعدد طرق كسب العيش، فى ميادين عواصم العالم المختلفة، منها عن طريق عزف الموسيقى، وأداء العروض الترفيهية وآخرها أن استغلال الشبه بالمشاهير فى التقاط الصور التذكارية .

وهنا فى ميدان تايمز سكوير، فى قلب جزيرة مانهاتن فى مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، والذى يعد أهم ميادين العالم، ويزروه سنويا الملايين من شتى بقاع الأرض، وقف هذا الرجل شديد الشبه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ليردد بعض الجمل الشهيرة للرئيس الأمريكى، ويقوم بأداء تمثيلى لطريقة "ترامب" ، الشهيرة فى الحديث، وهو ما جذب أنظار المارة فى الميدان الكبير.. يرصد "اليوم السابع" بالصور والفيديو أداء شبيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعض جمله الشهيرة فى نيويورك.

وردد الرجل الذى يقف لساعات طويلة يوميا، شعارالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهو let's make America great again والذى يعنى "لنحافظ على عظمة أمريكا"، وسط حرص العديد من الزوار على التقاط الصورالتذكارية معه، مقابل قيمة مالية تتراوح بين 10 و20 دولارا.