فيديو معلوماتى.. منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات

كتب ـ أسامة عبد الحميد

وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أكدت اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات، لمنع طوابير المعاشات وتخفيف الأعباء على المواطنين.

"اليوم السابع" يوضح خلال السطور التالية منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات كالتالى:

1- تتضمن المنظومة أكثر من 10 خدمات متنوعة للوفاء بكافة احتياجات أصحاب المعاشات.

2- يمكن الاستفادة من الخدمات عن طريق الخدمة الصوتية أو الاستعانة بتطبيق "معاشى".

3- يمكن أيضا الاستفادة من الخدمات من خلال ماكينات "نقاط البيع" بمكاتب وفروع هيئة التأمينات.

4- خدمات تطبيق معاشى تعمل للهواتف الذكية بنظامى أندرويد وIOS.

5- يمكن لأصحاب المعاشات من خلال الخدمة الصوتية(IVR) الاتصال برقم "19630" للاستعلام عن الرصيد المتبقى.

6- الخدمة الصوتية تمكن من طلب كشف حساب ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات وتغيير كلمة السر أو استرجاعها.

7- تتاح خدمات أصحاب المعاشات من خلال مكاتب التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

8- تستخدم فى سداد فواتير الكهرباء والمياه واشتراكات التأمينات الاجتماعية.