فيديو.. محافظ كفر الشيخ يستجيب لطلب مسنة.. ويؤكد: الأسعار تنافسية بمعارض رمضان

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، جارى تجهيز معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض بمدينة كفرالشيخ، مؤكدا أن المعروضات فى معرض "أهلاً رمضان" ستكون أسعارها تنافسية لتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، بالتعاون مع الغرفة التجارية والأجهزة المعنية، لافتاً أن الافتتاح سيتم هذا الأسبوع، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم‪.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يقام فى إطار تنفيذ مبادرة أهلا رمضان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، وتشمل كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأرز، وبقوليات وزيوت وسكر، وخضراوات وفاكهة، ومستلزمات رمضان، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق، لافتاً أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ 13 خيمة ومضانية فى 13 مركز ومدينة لتمتد إلى جميع المراكز والمدن، لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين‪.

قال محافظ كفرالشيخ، أن هنجر أقماح شباس الملح بدسوق يعمل بطاقة تخزينية تصل إلى 2560 طن على مساحة 3600م2، يستقبل الأقماح المحلية من زمان 10 جمعيات زراعية بنطاق مركز دسوق وهى "المندورة، شباس الملح، كفرالسودان، محلة مالك، المستجدة، منشية زعلوك، الإبراهيمية، أبو مندور، لاصيفر " بالإضافة إلى المزارعين وصرف المستحقات المالية لهم بعد 48 ساعة من التوريد طبقاً للتكليفات فى هذا الشأن تسهيلأ ودعماً للمزارعين.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 225.300 الف فدان ومن المتوقع توريد 200 الف طن لافتاً انه تم وضع استراتيجية للوصول إلى أعلى نسبة توريد للوصول إلى المستهدف المطلوب، وأن عدد الصوامع والهناجر والشون ومواقع التخزين والاستلام بالمحافظة ومدى كفايتها لاستيعاب المتوقع توريده من المحصول من عدمة، والتى تتضمنت " موقع التخزين 11 موقع " 4 صوامع، 3 هناجر، 4 شون إسمنتية"،وعدد مراكز التجميع 10 مواقع "8 شون ترابية، 2 هنجر"،وأن بداية موسم التوريد ابتداء من اليوم حتى منتصف يوليو القادم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22٪.

قال محافظ كفرالشيخ، أن صومعة أقماح شباس الملح بدسوق تعمل بطاقة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن تضم 12 خليه بسعة 5000 طن لكل خلية، لتستوعب 40% من القدرة التخزينية للمحافظة، بقدرة شفط تخزينية من 2500 إلى 3000 طن/ يوم والتى تقام على مساحة 10 أفدنة.

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم إقامة مصنع لتدوير القمامة صديق للبيئة بقرية شباس الملح على 15فدانا، ضمن خطة المحافظة لإنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير القمامة بمراكز كفرالشيخ ودسوق ومطوبس، فضلاً عن تطوير مصنعى بيلا وسيدى سالم، بالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارة البيئة، وتتضمن المشروعات إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة مطوبس بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة دسوق بتكلفة 15.65 مليون جنيه، ومدفن صحى على مساحة حولى 91 فدانا بشمال المحافظة.

وفى لفتة إنسانية، أوقف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، موكبه خلال جولته لقرى مركز دسوق ليستمع إلى الرائدة الريفية " عيشة سيد أحمد طلبه " صاحبة الـ 80 عاماً وتوصيتها بالرائدات الريفيات، وصرف معاش تكافل وكرامة كل شهر بدل 3 أشهر لها، قائلة " علشان رمضان "، وتوفير وظيفة لحفيدتها الحاصلة على الماجستير فى القانون، جرائم المخدرات، لافتة انها تعمل رائدة ريفية منذ عام 1968م، وأمر محافظ كفرالشيخ، بالعناية بالسيدة المسنة وبحث طلباتها، والتى ردت " مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا ".