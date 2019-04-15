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فيديو قديم لمشاجرة بالصعيد.. آخر وسائل الإخوان لإثارة الشائعات

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:37 م
فيديو قديم لمشاجرة بالصعيد.. آخر وسائل الإخوان لإثارة الشائعات مشاجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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مازالت جماعة الإخوان تروج الشائعات عبر منابرها الإعلامية فى محاولات بائسة لإثارة الفوضى، كان آخر فصول هذا المسلسل تداول فيديو قديم لمشاجرة بالصعيد.

ورصدت المتابعة قيام إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بإذاعة مقطع فيديو زعمت خلاله نشوب معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمحافظة قنا.

وبالفحص تبين أنه فى 31 مارس الماضى تلقى مركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية القلعة دائرة المركز نتج عنها ( وفاة مزارع – 60 سنة – إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، وإصابة عامل 28 سنة – بطلق نارى بالبطن ) واتهام 6 أشخاص "محددين" بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهم.

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم جميعاً ( ثلاثة عمال - عاطلين – كهربائى) جميعهم مقيمين بقرية القلعة دائرة مركز شرطة قفط وذلك أثناء اختبائهم بإحدى الزراعات المتاخمة للظهير الصحراوى بناحية الكلاحين دائرة مركز شرطة قفط، وبحوزتهم ( بندقية آلية، بندقية خرطوش محلية الصنع، فرد رصاص محلى الصنع، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات ومازالوا قيد الحبس الاحتياطى.

 


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