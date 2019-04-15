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فيديو.. السيطرة على حريق بالمصلى المروانى فى المسجد الأقصى

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:25 م
فيديو.. السيطرة على حريق بالمصلى المروانى فى المسجد الأقصى حريق بالمصلى المروانى فى المسجد الأقصى
كتب محمد رضا
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سيطر فريق إطفاء المسجد الأقصى، مساء اليوم الاثنين، على حريق شبّ فى المصلى المروانى فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى فى القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصدر فى الأوقاف الإسلامية، قوله، إن "الحديث يدور عن حريق اندلع فى غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المروانى، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح".

 

بدوره، استنكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، الحريق الذى اندلع على سطح المصلى المروانى فى المسجد الأقصى المبارك، محذرًا من أى استهداف لهذه الأماكن المقدسة، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها لما تمثله من قيمة دينية وإنسانية كبيرة لنا.

ويتزامن هذا الحريق مع آخر مماثل شب فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس، بعد ظهر اليوم الاثنين، نتج عنه انهيار برج الكاتدرائية التاريخية، بينما مايزال الحريق مشتغلًا فى الكاتدرائية وسط جهود مكثفة لمحاولة السيطرة النيران.

 

1
حريق فى المسجد الأقصى

 

2
محاولة السيطرة على حريق فى المسجد الأقصى

 

3
حريق بالمصلى المروانى فى المسجد الأقصى

 


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