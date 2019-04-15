video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 11:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى حضور نائب وزير الإسكان وعدد من رجال الأعمال..

عمرو سليمان يشيد بجهود الدولة والمستثمرين فى كلمته بالمؤتمر الدولى للتطوير العقارى

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:14 م
عمرو سليمان يشيد بجهود الدولة والمستثمرين فى كلمته بالمؤتمر الدولى للتطوير العقارى عمرو سليمان
إضافة تعليق
أشاد المهندس عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى، بجهود الدولة ووزارة الإسكان فى دعم قطاع التطوير العقارى خلال السنوات الماضية، وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للتطوير العقارى، أن المستثمرين فى ذلك القطاع يبذلون جهدا كبيرا من أجل نمو وزيادة حجم أعمالهم ودعم الاقتصاد المصرى.
 
وشارك سليمان، اليوم الإثنين، بالمؤتمر الدولى للتطوير العقارى، والذى حضره خالد محمود نائب وزير الإسكان، وبرعاية الجامعة الأمريكية بالقاهرة وغرفة التطوير العقارى، وبمشاركة عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال فى مجال التطوير العقارى.
 
amr
 
 
وأكد عمرو سليمان ثقته بأن القطاع ورجاله المستثمرين قادرون على مناقشة كافة التحديات التى تواجههم، وتنظيم العمل فيما بينهم وبين أجهزة الدولة المختلفة للوصول للنتائج الأفضل لتنمية ودعم ذلك القطاع الذى يعد قاطرة الاقتصاد المصرى.
 
وشدد عضو غرفة التطوير العقارى على أن احتياجات العملاء وآليات التمويل تعد ملفات هامة وضرورية ويجب التوصل إلى خطوات جدية فى دعمها، مؤكدا ان السوق المصرى يحتاج إلى وضع خطوات أوسع فى عمليات تمويل العملاء، وأن احتياجات العملاء تشير إلى أنه هناك فرص أوسع لنمو القطاع، لكن يجب أن يكون التحرك سريعا ومدروس للاستفادة من الوضع الحالى الذى يشهد طفرة فى مجال التطوير العقارى فى مصر.
وتحدث سليمان خلال كلمته عن أكاديمية التطوير العقارى، التى أسستها شركة ماونتن فيو عام عام 2009 بشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الوطنية فى سنغافورة، مشيرا إلى أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير مهارات وتنمية قدرات المتعاملين فى سوق العقار المصرى بحجمه وقدراته الضخمة، وإطلاعهم على أحدث الاتجاهات والأفكار العالمية، من خلال برامج تعليم تنفيذية وجولات دراسية وجولات ميدانية، تسهم فى تطوير أداء كل المشاركين، موضحا أن الجامعة الوطنية بسنغافورة قد عادت لتفعيل شراكتها بمزيد من البرامج الدراسية والتدريبية المتطورة وتقديم أحدث أساليب التدريب والتأهيل.
 
 
وأشار عمرو سليمان أن أكاديمية التطوير العقارى جزء من الجامعة الأمريكية ،  قدمت أكاديمية التطوير العقارى إلى سوق العقار أكثر من 176 خريجا يعدون حاليا من أفضل الكوادر لدي  المطورين العقاريين بالسوق المصرى، ويقودون أكبر الشركات العاملة فى المجال.
 

إضافة تعليق

عمرو سليمان

مشروعات الدولة

جهود الدولة

التطوير العقارى




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة