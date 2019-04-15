عضو بلجنة انتخابات "الصيادلة": رسائل للأعضاء لحثهم على المشاركة بالتصويت غدا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد سعودى، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، إن اللجنة انتهت من تحديد المقرات الخاصة بعمليات التصويت، المقرر لها غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال رسائل نصية على هواتف أعضاء النقابة، لحثهم على المشاركة فى الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من كافة الإجراءات اللازمة للتصويت، من حيث طباعة الأوراق، ومخاطبة شركات لمعاينة النقابة العامة حيث مقر اتحاد المهن الطبية، لإعداد اللجان الخاصة بنقابة القاهرة، بحديقة النقابة.



وأوضح سعودى، فى تصريحات لليوم السابع، أنه جارى مخاطبة اللجان المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالمحافظات، لإخطار اللجنة العامة بأى مشاكل يمكن أن تواجههم، خلال عمليات التصويت، ليتم توفير كل الوسائل لإجراء انتخابات سليمة، لافتا إلى أن سداد الاشتراكات للأعضاء يظل متاح حتى يوم التصويت بالانتخابات.



ويتم إجراء التصويت بانتخابات نقابة الصيادلة، غدا الثلاثاء، لاختيار النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، واختيار رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، ويتنافس على مقعد النقيب العام للصيادلة 13 مرشحا.