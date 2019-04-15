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عرافة أمريكية: مولود ميجان وهارى سيكون جريئا وشجاعا

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:51 ص
عرافة أمريكية: مولود ميجان وهارى سيكون جريئا وشجاعا ميجان وهارى
رويترز
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 تنبأت عرافة أمريكية بأن المولود المنتظر للأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، ولدا كان أم بنتا، سيكون جريئا وشجاعا كما أن هاري سيكون الأكثر صبرا من بين الوالدين.

وإذا وضعت ميجان المولود في أواخر أبريل أو في أوائل مايو كما هو متوقع فإنه سيكون من مواليد برج الثور.

لكن العرافة كاريس ميلونا قالت لرويترز في لوس انجليس إن هناك عناصر نجمية أخرى نارية في ذلك التوقيت ستلعب دورا إذ أن كوكب المشترى سيكون في خضم انتقاله صوب برج القوس فيما سيدخل كوكب الزهرة مجال برج الحمل في الأسبوع المقبل.

وقالت ميلونا بعد أن فحصت الخرائط الفلكية "هناك اصطفاف ناري عظيم... نتوقع طفلا سيولد بالكثير من مكونات الشخصية المنفتحة على الآخرين والنارية الشجاعة التي تتسم بتألق النجوم".

ولم يحدد هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، موعدا متوقعا لولادة الطفل لكن ميجان قالت لمحبيها البريطانيين في يناير كانون الثاني إنها في الشهر السادس من الحمل. وقال الزوجان الأسبوع الماضي إنهما قررا الاحتفاظ بخصوصية التفاصيل المتعلقة بوصول الوافد الملكي الجديد.

وأضافت ميلونا التي تقرأ أيضا أوراق التاروت عن ميجان وهاري "إنها مثل أم مثالية ستشمله بالرعاية. وهو أب مثالي يتحلى بالمسؤولية والنبل الشديد... لكن ما لاحظته فيما يتعلق بشخصيتيهما كوالدين هو أن الأمير هاري سيكون في الواقع أكثر صبرا من ميجان".

 


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عرافة أمريكية




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