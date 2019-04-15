عبور 53 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.5 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 53 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة 9.1مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "EVELYN MAERSK" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 173 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.6 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC GENEVA" التى ترفع علم ألمانيا، بحمولة 158 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.