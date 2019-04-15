video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طفلة تهرب من دمار الحرب فى سوريا وتحاول الانتحار بكندا

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:08 م
طفلة تهرب من دمار الحرب فى سوريا وتحاول الانتحار بكندا طفلة سورية عمرها 9 أعوام
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

ذكرت تقارير إعلامية أن طفلة سورية عمرها 9 أعوام أقدمت على الانتحار بشنق نفسها فى منزل عائلتها بكندا دون معرفة سبب إقدامها على ذلك بشكل واضح، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

 

وقدمت الطفلة أمل شتيوى إلى كندا قبل ثلاثة أعوام بعد حصول عائلتها على حق اللجوء، هربًا من الحرب فى سوريا التى أدت إلى دمار منزلهم جراء قصف عنيف تعرض له.

 

وأوضحت عائلتها أن ابنتهم كانت قد تعرضت إلى التنمر من أصدقائها فى المدرسة مما  دفعها إلى الإقدام على الانتحار قبل نحو شهر، بحسبما ما ذكر موقع "جلوبال نيوز"  الكندي.

 

وقالت الأم نصرة عبد الرحمن إنهم قرروا نقل ابنتهم إلى مدرسة أخرى، غير أن الأطفال قالوا لها: "حتى إذا انتقلت إلى مدرسة أخرى فلن يحبك أحد، لذا من الأفضل أن تقتلى نفسك"، مضيفة أنها أعربت مع زوجها عارف شتيوى للمدرسة عن مخاوفها لإدارة المدرسة بشأن تعرض أمل للتخويف والتنمر.

 

بالمقابل، أوضحت الشرطة الكندية أنه لا يوجد حتى الآن أى دليل ملموس على تعرض تلك الطفلة إلى أى عمليات عنف لفظى أو جسدى فى المدرسة، مشيرة إلى أنها ما تزال تتحرى أسباب انتحار أمل .

 

وفى نفس السياق قال مجلس التعليم فى مدينة كالغارى بمقاطعة ألبرتا فى رسالة لموقع "جلوبال نيوز: ""لم يكن هناك أى مؤشر على وجود أعمال تنمر ضد الطفلة"، مردفا: "لقد عملنا عن كثب مع مدير المدرسة لجمع المعلومات من المعلمين والموظفين والطلاب للتأكد من عدم وجود مخاوف أو مشكلات بشأن حوادث تنمر".

 

وأوضح الموقع أن والدى أمل لم يتواصلا منذ قدومهما مع الهيئات المؤسسات التى تعنى بمشاكل اللاجئين، لاسيما الأطفال منهم، وذلك رغم وجود العديد من تلك المنظمات فى مدينة كالغارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعرف كل شىء عن الجاسوس إيلى كوهين بعدما استعادت إسرائيل رفاته من سوريا

الصليب الأحمر يطلب معلومات عن 3 من موظفيه مفقودين فى سوريا

مصدر قضائى عراقى: القضاء يحاكم 900 داعشى أعيدوا من سوريا

الحشد الشعبى العراقى يعلن إعادة 20 طفلا اختطفهم "داعش" من سوريا

سوريا الديمقراطية: سلمنا 200 داعشى إلى العراق

سوريا

أخبار عربية

كندا

التنمر




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة