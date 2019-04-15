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الإثنين، 15 أبريل 2019 04:06 م
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طارق عامر: طرح حصة من أسهم بنك القاهرة فى البورصة نهاية 2019

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:22 م
طارق عامر: طرح حصة من أسهم بنك القاهرة فى البورصة نهاية 2019 طارق عامر محافظ البنك المركزى
أ ش أ
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 كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي ، أن مصر ستطرح حصة من أسهم بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك المملوكة للدولة، في نهاية هذا العام 2019، ولم يحدد عامر القيمة المتوقعة للعملية.
 
وأوضح عامر - في مقابلة مع شبكة "بلومبرج"، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولين في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الاثنين - أن الحصة المقرر طرحها تبلغ حوالى 20%، وقد يتم رفعها إلى 30%، مضيفاً أن الطرح سيكون من خلال البورصة المصرية.
 
وقال محافظ البنك المركزي المصري: "الأمر لا يتعلق بالمال، لدينا خطة لدعم البورصة من خلال الطروحات الجديدة، حيث أن هناك الكثير من الطلب".
واعتبرت الوكالة الأمريكية الإخبارية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات الخاصة.
 
وتخطط الحكومة لجمع 80 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) عن طريق بيع حصص فى 23 شركة عامة في غضون ثلاث سنوات فى قطاعات مثل البتروكيماويات والنفط والتمويل والعقارات، فيما تقدر القيمة السوقية لتلك الشركات بـ 430 مليار جنيه مصري، وفقا لميزانية 2019-2020.
 

 


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الولايات المتحدة

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طارق عامر

اقتصاد

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