ضبط عدد من الخارجين على القانون فى حملات أمنية بوسائل المواصلات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية ونجحت في ضبط عاطل مقيم بمحافظة كفرالشيخ، حال تواجده بنطاق أتوبيسات مسطرد، مطلوب التنفيذ عليه فى 21 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد"، وضبط عاطل مقيم بمحافظة المنيا حال تواجده بنطاق محطة مترو أنفاق المرج، مطلوب التنفيذ عليه فى 19حكما قضائيا فى قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى مدد حبس 8 سنوات.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عامل أثناء تواجده بنطاق موقف أتوبيسات المنيب، مطلوب التنفيذ عليه فى 18حكما قضائيا فى قضايا "تبديد، إيصال أمانة، سرقة" بإجمالى مدد حبس 12 سنة، وضبط عاطل حال تواجده بنطاق محطة سكك حديد الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 16 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد، ضرب، إتلاف، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 12 و6 أشهر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.