video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عدد من الخارجين على القانون فى حملات أمنية بوسائل المواصلات

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:51 ص
ضبط عدد من الخارجين على القانون فى حملات أمنية بوسائل المواصلات محطة قطار-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
واصلت شرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية ونجحت في ضبط عاطل مقيم بمحافظة كفرالشيخ، حال تواجده بنطاق أتوبيسات مسطرد، مطلوب التنفيذ عليه فى 21 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد"، وضبط عاطل مقيم بمحافظة المنيا حال تواجده بنطاق محطة مترو أنفاق المرج، مطلوب التنفيذ عليه فى 19حكما قضائيا فى قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى مدد حبس 8 سنوات.
 
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عامل أثناء تواجده بنطاق موقف أتوبيسات المنيب، مطلوب التنفيذ عليه فى 18حكما قضائيا فى قضايا "تبديد، إيصال أمانة، سرقة" بإجمالى مدد حبس 12 سنة، وضبط عاطل حال تواجده بنطاق محطة سكك حديد الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 16 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد، ضرب، إتلاف، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 12 و6 أشهر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات بقيادة زوجين فى شبرا الخيمة

القبض على موظف أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى بنى سويف

حملات امنية

الداخلية

النقل والمواصلات

الحوادث اليوم

اخبار المحاكم اليوم




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة