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ضبط المتهم بقتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة بعد إطلاق النار عليه بمنزله

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:20 م
ضبط المتهم بقتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة بعد إطلاق النار عليه بمنزله جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى اللواء أشرف طبق، رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة مصرعه إثر قيام شخص بإطلاق النار علية داخل منزله بمدينة دمنهور فى ظروف غامضة.

وتم نقل جثة مدير الرقابة الإدارية الأسبق إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام فى حراسة مشددة.

وعلى الفور وجه اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائى العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والمقدم حسن قاسم رئيس المباحث بقسم شرطة دمنهور لكشف ملابسات الحادث.. وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما أكدت مصادر أمنية مطلعة أنه تم القبض على المتهم بقتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، وجار التحقيق معه بمعرفة الأجهزة الأمنية لمعرفة دوافع لارتكاب الحادث.

ووفقا للمصادر الأمنية، فإن المتهم مقيم بمركز دمنهور، واقتحم منزل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق، وأطلق النار علية فأرداه قتيلا.

 


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