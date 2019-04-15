ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية فى مداهمات أمنية بالسحر والجمال

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية على منطقة السحر والجمال بالمنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان.

وأسفرت الحملات الأمنية بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط ( عاطل - مُقيم ببندر بلبيس دائرة مركز شرطة بلبيس - سبق اتهامه فى 3 قضايا " شروع فى قتل ، سلاح أبيض" ) لاتجاره بالمواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لسلاح نارى لحماية تجارته غير المشروعة، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية ببندر بلبيس.. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار، 40 جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.