video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية فى مداهمات أمنية بالسحر والجمال

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:03 م
ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية فى مداهمات أمنية بالسحر والجمال حملة أمنية-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية على منطقة السحر والجمال بالمنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان.
 
وأسفرت الحملات الأمنية بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط ( عاطل - مُقيم ببندر بلبيس دائرة مركز شرطة بلبيس - سبق اتهامه فى 3 قضايا " شروع فى قتل ، سلاح أبيض" ) لاتجاره بالمواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لسلاح نارى لحماية تجارته غير المشروعة، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية ببندر بلبيس.. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار، 40 جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات بقيادة زوجين فى شبرا الخيمة

القبض على موظف أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى بنى سويف

السحر والجمال

حملات امنية

حوادث

اخبار الداخلية

الحوادث اليوم

أخبار الحوادث




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة