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صيادلة أسيوط يختارون نقيبهم و6 أعضاء من بين 42 مرشحا

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:18 م
صيادلة أسيوط يختارون نقيبهم و6 أعضاء من بين 42 مرشحا نقابة الصيادلة - أرشيفية
أسيوط- محمود عجمى
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تجرى انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة أسيوط، غدًا الثلاثاء، حيث يتنافس 42 مرشحًا للفوز بـ7 مقاعد، من بينها مقعد النقيب الفرعى وثلاث أعضاء فوق السن وثلاث أعضاء تحت السن.

وقال الدكتور أشرف فرغلى بكر، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة أسيوط، لـ "اليوم السابع"، إن الانتخابات تجري، تحت إشراف قضائي، برئاسة المستشار سعد أحمد سيد، ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع أبوابها غداً الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.

وكشف رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بأسيوط، عن تنافس مرشحين علي مقعد النقيب هم: الدكتور علاء عرفات خليفة محمد و الدكتور سميح صادق عبدالله عبدالثالوث"، وعلى مقاعد العضوية فوق السن ترشح 11صيدليًا هم: محمد عبدالله حسين و وليد مكرم ادولف، و عماد الدين سمير رمضان، و هايدى صبحى شاكر، و محمد كمال عبد الحافظ محمد، و رشا نعيم لوقا بقطر، و ميخائيل القس جبرائيل حبيب، و احمد حلمى ثابت مهران، و مقار داود هلال، و هيثم عبدالسلام احمد همام، و مصطفى ماهر عبد ربه". 

وفي العضوية تحت السن ترشح 18 صيدليًا هم: رواء محمد مرعى عبدالمالك، و احمد محمد قاسم، و ياسر احمد علي يونس، و نهى محمد عوض حسن، محمد مفتى عبدالكريم عبدالمجيد، و نيرمين سيد علي سيد، و همام حمدى نصر عبد الوهاب، و رحاب محمد ناجى، احمد طارق محمد امين، و ايهاب رأفت بطرس سليمان، و مصطفى على محمد مصطفى، و وجدى فتحى وسيلى مجلع، و مروة مصطفى سيد صالح، و كيرلس هانى عبد العزيز مرقس، ديفيد سامى أنور غالي، و احمد بهاء الدين محمد زكى، ماركو حليم حلمى حكيم". 



 
 

 


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