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الإثنين، 15 أبريل 2019 10:35 م
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صور.. وفد مصر للطيران يتفقد مصنع إيڤيريت أكبر مصانع الطائرات حول العالم

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:57 م
صور.. وفد مصر للطيران يتفقد مصنع إيڤيريت أكبر مصانع الطائرات حول العالم
رسالة سياتل : رحاب نبيل
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نظمت شركة بوينج العالمية اليوم الاثنين، جولة تفقدية لوفد مصر للطيران، والوفد الإعلامي المرافق له، بمصنع شركة بوينج فى رينتون بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاطلاع على خطوات تصنيع الطائرات وطلائها، حيث يعد هذا المصنع أكبر منشأة لتصنيع الطائرات العريضة على مستوى العالم ومتخصص في إنتاج طرازات البوينج B747، B767، وعائلة الدريملاينر وB777،وأحدث طرازات الشركة مؤخراً وهو B777X.

ويتضمن المصنع عدد من المباني الملحقة به منها هناجر الطلاء حيث تمكس الطائرة بهذا الهنجر ما يقرب من 10 أيام ،وهو متوسط الفترة التي تستغرقها أية طائرة ليتم طلائها بالكامل، كما يتوفر أيضاً ميادين متسعة خاصة لاختبارات الطيران بالإضافة إلى مركز استلام الطائرات.

تم إنشاء المصنع عام 1967 وكانت أولى خطوط انتاج المصنع هو طراز البوينج B747 وقد اتسعت مساحة قاعدة تجميع الطائرات لتصل إلى 472 مليون قدم مكعب على 98.3 فدان.

اتسع نشاط مصنع ايفريت ليدخل تاريخ صناعة النقل الجوي من خلال انتاج أحدث طرازات الشركة من طراز البوينج 787 والتي تعرف باسم طائرة الأحلام.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران نجحت منذ عامين في ابرام أحد كبرى صفقاتها للحصول على ٦ طائرات من هذا الطراز والذي تميز بالعديد من المزايا والمواصفات الفنية التي توفر جميع وسائل الراحة والرفاهية لعملاء الشركة من المسافرين على شبكة خطوطها الجوية.

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