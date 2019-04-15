صور.. مظاهرات بريطانية للحد من التغيرات المناخية

تجمع نشطاء فى مجال البيئة، بالعاصمة البريطانية لندن، فى مظاهرة لمطالبة الحكومات بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية ووضع حد لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية.
تظاهر ناشطون فى مجال البيئة، اليوم الاثنين، فى الشوارع عبر العالم لمطالبة الحكومات بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية ووضع حد لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية.
أحد قوات الشرطة البريطانية
ملصقات وشعارات على واجهة أحد المؤسسات
نشطاء يشاركون فى مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
جانب من مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
قوات أمن بريطانية
جانب من الشعارات
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
أحد المشاركين فى مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
جانب من مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
متظاهرون
أحد النشطاء
ناشط يهتف بين قوات الأمن
نشطاء ينصبون الخيام
قوات الأمن البريطانية تحيط بأحد النشطاء
قوات الأمن تفتش أحد النشطاء البريطانيين فى مجال البيئة
شرطى يعتقل ناشطة
لافتة تحمل شعار "نحب كوكبنا"
دعوة لفرض طوارئ بيئية
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
متظاهرات بريطانيات
لن يكون هناك كوكب.. شعار ترفعه إحدى الناشطات
لافتات وأعلام داعية لحماية البيئة
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
حفل موسيقى على هامش التظاهرات
ناشطة
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
ناشطة ترفع لافته "تحرك الآن وإلا سنسبح فى المستقبل"
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