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الإثنين، 15 أبريل 2019 06:00 م
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صور.. مظاهرات بريطانية للحد من التغيرات المناخية

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:01 م
صور.. مظاهرات بريطانية للحد من التغيرات المناخية
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تجمع نشطاء فى مجال البيئة، بالعاصمة البريطانية لندن، فى مظاهرة لمطالبة الحكومات بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية ووضع حد لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية.

 
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (1)
أحد قوات الشرطة البريطانية
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (2)
ملصقات وشعارات على واجهة أحد المؤسسات
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (3)
نشطاء يشاركون فى مظاهرات تغيرات المناخ بلندن 
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (4)
جانب من مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (6)
قوات أمن بريطانية 
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (5)
جانب من الشعارات 
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (7)
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (8)
أحد المشاركين فى مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (9)
جانب من مظاهرات تغيرات المناخ بلندن
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (10)
متظاهرون
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (11)
أحد النشطاء
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (12)
ناشط يهتف بين قوات الأمن
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (13)
نشطاء ينصبون الخيام
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (14)
قوات الأمن البريطانية تحيط بأحد النشطاء
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (15)
قوات الأمن تفتش أحد النشطاء البريطانيين فى مجال البيئة
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (16)
شرطى يعتقل ناشطة
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (17)
لافتة تحمل شعار "نحب كوكبنا"
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (18)
دعوة لفرض طوارئ بيئية
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (19)
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن 
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (20)
متظاهرات بريطانيات
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (21)
لن يكون هناك كوكب.. شعار ترفعه إحدى الناشطات
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (22)
لافتات وأعلام داعية لحماية البيئة
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (23)
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن 
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (24)
حفل موسيقى على هامش التظاهرات
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (25)
ناشطة
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (26)
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن 
مظاهرات تغيرات المناخ بلندن (27)
ناشطة ترفع لافته "تحرك الآن وإلا سنسبح فى المستقبل"
 

 

 


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