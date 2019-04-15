صور.. مظاهرات بريطانية للحد من التغيرات المناخية

تظاهر ناشطون فى مجال البيئة، اليوم الاثنين، فى الشوارع عبر العالم لمطالبة الحكومات بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية ووضع حد لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية.