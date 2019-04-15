صور.. مؤتمر جماهيرى لـ "مستقبل وطن بـ"منيا القمح" لدعم التعديلات الدستورية

الشرقية - إيمان مهنى

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد ،اليوم، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ومدينة منيا القمح لدعم التعديلات الدستورية ، وحث المواطنين علي أهمية النزول والمشاركة في الإستحقاق القادم ، وذلك بحضور المهندس حسام الخولي ، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجمهورية، والدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، وكافة أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية، والشعبية، وأعضاء مجلس النواب بكامل هيئتها البرلمانية بالشرقية ، بحضور عدد كبير من قيادات الحزب والمواطنين من قرى وعزب المركز، بما يقارب 8 الاف مواطن .

بدء المؤتمر بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية وتلاوة أيات من القرأن الكريم وبعدها عدد من الكلمات لقيادات الحزب لشرح التعديلات الدستورية المرتقبة، ثم حاضر الدكتور جمال عيسى ، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق عن أهم ملامح التعديلات فى صورتها الإيجابية، وحث المواطنين علي النزول والمشاركة في الاستحقاق القادم، وأعقبها الاحتفال بتنظيم عدد من الأغانى الوطنية التي قدمها الفنان "محمد فؤاد، ودياب، وأحمد سعد" وسط الهتافات المؤيدة لاستقرار الدولة المصرية فى شخص القيادة السياسية وحملوا لافتات مؤيدة للسيسى ودعم المادة 140 على وجه الخصوص".

وقال المهندس "حسام الخولي" أمين عام حزب مستقبل وطن بجمهورية مصر العربية موجها حديثة للشباب قائلًا: كان من السهل على الرئيس أن يقضي فتراته ولا يفكر في الأجيال القادمة ولكن السيسي قرر عكس ذلك ووجه كل فكرة وأحلامه الي الأجيال القادمة فجميع المشروعات الجاري انشائها ثمارها ستكون للشباب وشبكة الطرق الجاري إقامتها أيضا نتائجها ستكون للشباب وللأجيال القادمة.

وأضاف "الخولي" ان الإنجازات في عهد الرئيس "السيسي" كثيرة ويجب علينا جميعا أن نوضح لبلدنا وللرئيس وللعالم أننا وحدة وقوة فكل ما تطلبة الدولة هو ساعة أو ساعتين للمشاركة في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية المرتقبة فأسهل شئ لأعداء الوطن هو التشكيك في الإنجازات التي تحققت علي أرض الوطن ولذا يجب علينا جميعا التفكير فيما سيتم تحقيقة من خلال المشاركة في التعديلات الدستورية".

وأشار "الخولي" الي ضرورة رفع شعار "كلنا واحد وهنكمل وهنبني وهنكون أعظم دولة في العالم " بالإضافة الي ضرورة فخرنا بقواتنا المسلحة وقادة دولتنا العظيمة مؤكدا انه يثق في جميع المواطنين وأنهم لن يخذلو دولتهم خلال الأستحقاق القادم، وخاصا الشباب الذي راعتهم الدولة في الاستفتاء علي تعديلات من خلالها يصبح الشاب قادر على خوض تحارب سياسية وفرض نفسه على الدولة، كل ماعليه ان يحافظ على ماقدمته القيادة السياسية وهذا لا يتحقق الا بالوعي والفكر الإيجابي.

وقال الدكتور "محمد سليم" في كلمته انه دائمآ مركز منيا القمح، يقدم شخصيات وطنية مثقفة تعي تماما قيمة الحفاظ على الوطن، مؤكدًا بأن تأييد التعديلات الدستورية شهادة ميلاد جديدة لكل مصري مخلص، مؤمن بما تم إنجازه من مشروعات قومية، واستقرار وتنمية مستدامة، قدمتها القيادة السياسة منذ فترة توليه الفترة الأولى من 2014 حتى أولاه الشعب المصري مجددا ثقته المطلقة لفترة رئاسية ثانية بدأت من 2018.

فيما أكد النائب"خالد مشهور" عضو مجلس النواب عن الحزب ، أن مع عودة الأمن زادت الاستثمارات ونمي الإقتصاد، وأصبح الأمر مُلحا لتعديل الدستور لكي يتلائم مع متطلبات المستقبل الجديد التي يسعى إليه الرئيس لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وهي الصورة التي تليق بمكانة وحجم الدولة المصرية، قائلا: الرئيس سعي وقدم وعلى الشعب المصري أن يحافظ وهذا لا يتحقق إلا بالإلتفاف حول القيادة السياسية ومنحها القوة لإنجاز ما بدأته الدولة.